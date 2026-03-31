Ушла из жизни народная артистка Башкирии Лира Файзуллина

31 марта 2025 года в Башкирии скончалась народная артистка республики и ветеран телерадиовещания Лира Файзуллина. О смерти легенды башкирского эфира сообщила ГТРК «Башкортостан».

Лира Фахреевна появилась на свет в селе Саитбаба Гафурийского района. В профессию она пришла в 1956 году — сразу после окончания педагогического училища, пройдя жёсткий конкурсный отбор. Радиовещание тех лет велось исключительно в прямом эфире из здания Главпочтамта, что предъявляло к дикторам особые требования: безупречная грамотность, самообладание и чёткая речь были обязательны. Слушатели быстро полюбили Лиру Файзуллину за мелодичный голос, высокую речевую культуру и природное обаяние.

За десятилетия работы она стала универсальным мастером эфира. В её послужном списке — новостные выпуски, просветительские передачи для родителей, аграрные радиожурналы и детские программы, в том числе известная телепередача «Асыҡ ишек» («Открытая дверь»). Профессиональный опыт она накапливала не только в Уфе, но и в Москве, где постигала мастерство у прославленных дикторов Всесоюзного радио — Юрия Левитана и Ольги Высоцкой.

Коллеги помнят её и как талантливую актрису: Файзуллина участвовала в радиоспектаклях и снималась в телефильмах. В одном из интервью она называла себя счастливым человеком, говорила, что профессия воспитала в ней патриотизм и безграничное терпение.

Прощание с народной артисткой пройдёт 1 апреля в Уфе по адресу: улица Заки Валиди, 7. Траурная церемония начнётся в 10:00.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГТРК «Башкортостан»