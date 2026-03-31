Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Ушла из жизни народная артистка Башкирии Лира Файзуллина

22:06, 31 мар 2026

31 марта 2025 года в Башкирии скончалась народная артистка республики и ветеран телерадиовещания Лира Файзуллина. О смерти легенды башкирского эфира сообщила ГТРК «Башкортостан».

Лира Фахреевна появилась на свет в селе Саитбаба Гафурийского района. В профессию она пришла в 1956 году — сразу после окончания педагогического училища, пройдя жёсткий конкурсный отбор. Радиовещание тех лет велось исключительно в прямом эфире из здания Главпочтамта, что предъявляло к дикторам особые требования: безупречная грамотность, самообладание и чёткая речь были обязательны. Слушатели быстро полюбили Лиру Файзуллину за мелодичный голос, высокую речевую культуру и природное обаяние.

За десятилетия работы она стала универсальным мастером эфира. В её послужном списке — новостные выпуски, просветительские передачи для родителей, аграрные радиожурналы и детские программы, в том числе известная телепередача «Асыҡ ишек» («Открытая дверь»). Профессиональный опыт она накапливала не только в Уфе, но и в Москве, где постигала мастерство у прославленных дикторов Всесоюзного радио — Юрия Левитана и Ольги Высоцкой.

Коллеги помнят её и как талантливую актрису: Файзуллина участвовала в радиоспектаклях и снималась в телефильмах. В одном из интервью она называла себя счастливым человеком, говорила, что профессия воспитала в ней патриотизм и безграничное терпение.

Прощание с народной артисткой пройдёт 1 апреля в Уфе по адресу: улица Заки Валиди, 7. Траурная церемония начнётся в 10:00.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГТРК «Башкортостан»
Теги: утрата
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен