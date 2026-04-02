Рядовой из Башкирии погиб на СВО через несколько недель после подписания контракта

22:13, 02 апр 2026

Администрация Белорецкого района Башкирии сообщила о гибели 63-летнего контрактника Сергея Федотова в ходе специальной военной операции.

Администрация Белорецкого района Республики Башкортостан сообщила о гибели в СВО рядового Сергея Юрьевича Федотова, уроженца Белорецка 1962 года рождения.

Федотов окончил белорецкую школу № 8 и вечернюю среднюю школу № 1, после чего освоил профессию строителя-каменщика в ГПТУ № 36. Срочную службу проходил водителем в Иркутской области — там он познакомился с будущей супругой, в семье родился сын.

Вернувшись в Белорецк, работал шофером, затем слесарем-ремонтником газового оборудования в психоневрологическом диспансере. В последние годы трудился вахтовым методом.

В феврале 2026 года Федотов заключил контракт с Министерством обороны России. Служил наводчиком пулеметного отделения в мотострелковых войсках и погиб в том же месяце в населенном пункте Нововасильевка.

Районная администрация выразила соболезнования родственникам погибшего.

В Башкирии простились с 45-летним ветераном чеченской кампании Динаром Магсумовым

Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
