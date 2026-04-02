В Башкирии резко ухудшится погода

22:31, 02 апр 2026

Башкирия переживает аномально тёплую весну: с 27 марта по 1 апреля метеорологи фиксировали рекордные температуры шесть раз подряд. Об этом сообщили специалисты «Башгидрометцентра».

Последний рекорд был установлен 1 апреля: на метеостанции Уфа-Дема столбик термометра поднялся до +19,8°C. Прежнее рекордное значение, зафиксированное в прошлом году, составляло +16°C.

По оценкам синоптиков, апрель в целом окажется теплее нормы на 2°C, а на текущей неделе превышение достигает 8—10°C. При этом погода не будет стабильно сухой и тёплой — в ближайшие дни регион придут дожди.

В пятницу, 3 апреля, осадки ожидаются ночью в отдельных районах, а днём — на большей части республики. Дожди будут кратковременными. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура ночью в большинстве районов составит от +2°C до +7°C, в отдельных местах возможны заморозки до −3°C. Днём воздух прогреется до +12°C...+17°C.

В субботу, 4 апреля, кратковременные дожди сохранятся на протяжении всего дня. Ветер сменится на западный и северо-западный, умеренный, днём на юге республики возможны порывы. Ночью температура опустится до 0°C...+5°C, в отдельных районах — до −5°C. Дневные показатели составят +10°C...+15°C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
