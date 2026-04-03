В Башкирии простились с 20-летним добровольцем Максимом Гладких

21:12, 03 апр 2026

Уроженец башкирского села Дуван погиб в ходе специальной военной операции. Церемония прощания прошла на его малой родине. О гибели военнослужащего сообщила газета «Дуванский вестник».

Максим Гладких родился в 2006 году в селе Дуван Дуванского района Республики Башкортостан. Окончил местную школу, а весной 2024 года был призван в ряды Вооружённых Сил России. После прохождения службы молодой человек добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции.

На церемонию прощания собрались представители районной администрации, Дуванского сельсовета, военного комиссариата, ветеранских организаций, а также участники боевых действий и жители окрестных населённых пунктов.

В знак признания заслуг перед Родиной семье Максима передали государственный флаг России. Похороны прошли на сельском кладбище с соблюдением всех воинских традиций.

Читайте также: Рядовой из Башкирии погиб на СВО через несколько недель после подписания контракта

Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Дуванского района Башкирии