В Башкирии рекордная жара сменится дождями и заморозками

21:32, 03 апр 2026

Период аномально высоких температур в Башкирии подходит к концу. Региональный гидрометцентр сообщил, что в начале апреля 2026 года погода в республике существенно изменится: на смену рекордной жаре придут осадки и похолодание.

2 апреля на станции Уфа-Дема зафиксировали отметку +21,2°C — абсолютный рекорд для этого дня, превысивший прошлогодний показатель в +19°C. Несмотря на предстоящее похолодание, температура в регионе всё равно сохранится выше климатической нормы для данного периода.

В ночь на субботу, 4 апреля, осадки ожидаются по всей территории республики, а днём — лишь в отдельных районах и непродолжительно. Ветер сменит направление на западное и северо-западное, умеренный, местами с порывами. Ночью столбик термометра опустится до 0°C...+5°C, а при прояснениях возможны заморозки до −5°C. Днём воздух прогреется до +10°C...+15°C, на юге республики — до +20°C.

В воскресенье, 5 апреля, ночью местами пройдут слабые дожди, днём осадков практически не предвидится. Ветер западный или юго-западный, умеренный. Температура ночью: 0°C...+5°C, с возможными заморозками до −5°C. Днем значения составят +9°C...+14°C, на южных территориях — до +19°C.

По данным Башгидрометцентра, апрель 2026 года в целом окажется теплее обычного: среднемесячная температура превысит норму на 2°C. Количество осадков ожидается около нормы, однако в северных районах дождей будет меньше, чем обычно в это время года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru