Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии рекордная жара сменится дождями и заморозками

В Башкирии рекордная жара сменится дождями и заморозками

21:32, 03 апр 2026

Период аномально высоких температур в Башкирии подходит к концу. Региональный гидрометцентр сообщил, что в начале апреля 2026 года погода в республике существенно изменится: на смену рекордной жаре придут осадки и похолодание.

2 апреля на станции Уфа-Дема зафиксировали отметку +21,2°C — абсолютный рекорд для этого дня, превысивший прошлогодний показатель в +19°C. Несмотря на предстоящее похолодание, температура в регионе всё равно сохранится выше климатической нормы для данного периода.

В ночь на субботу, 4 апреля, осадки ожидаются по всей территории республики, а днём — лишь в отдельных районах и непродолжительно. Ветер сменит направление на западное и северо-западное, умеренный, местами с порывами. Ночью столбик термометра опустится до 0°C...+5°C, а при прояснениях возможны заморозки до −5°C. Днём воздух прогреется до +10°C...+15°C, на юге республики — до +20°C.

В воскресенье, 5 апреля, ночью местами пройдут слабые дожди, днём осадков практически не предвидится. Ветер западный или юго-западный, умеренный. Температура ночью: 0°C...+5°C, с возможными заморозками до −5°C. Днем значения составят +9°C...+14°C, на южных территориях — до +19°C.

По данным Башгидрометцентра, апрель 2026 года в целом окажется теплее обычного: среднемесячная температура превысит норму на 2°C. Количество осадков ожидается около нормы, однако в северных районах дождей будет меньше, чем обычно в это время года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен