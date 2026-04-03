Весной из Башкирии в армию отправятся 5 500 призывников: что ждёт новобранцев

21:52, 03 апр 2026

Весной 2026 года военный комиссариат Республики Башкортостан направит к местам прохождения службы порядка 5 500 призывников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новобранцы пополнят все виды и рода войск Вооружённых сил России, а также воинские формирования других федеральных органов исполнительной власти. Большую часть призывников первоначально направят в учебные соединения — для освоения современной техники и получения военно-учётной специальности. После завершения подготовки они продолжат службу с учётом приобретённых навыков.

Отправка со сборного пункта стартует 10 апреля. Каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольствием и вещевым имуществом.

Военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич подтвердил, что срок военной службы по призыву остаётся неизменным — один год. По его словам, срочники не будут направлены в зону проведения специальной военной операции. Военнослужащие, чей контракт со службой истекает этой весной, будут уволены в установленные сроки.

В ведомстве также напомнили о законодательных изменениях: с 1 января 2026 года призыв осуществляется в течение всего календарного года — с января по декабрь включительно. Нововведение направлено на равномерное распределение нагрузки на призывные пункты. Граждан вызывают на медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии на протяжении всего года, а срок явки по повестке не может превышать 30 дней с момента её размещения в реестре.

Все военнослужащие срочной службы, вне зависимости от наличия специальности, будут проходить службу в подразделениях по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории России.

Автор: Семен Подгорный
