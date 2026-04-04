Уфа отправила 74-й гуманитарный конвой в зону СВО

21:23, 04 апр 2026

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил зону специальной военной операции, куда лично привез 74-й по счету гуманитарный конвой из башкирской столицы. Об этом чиновник сообщил на своих страницах в социальных сетях.

По словам Мавлиева, состав конвоев со временем существенно изменился: если первоначально упор делался на предметы первой необходимости, то теперь основу груза составляют квадрокоптеры, дроны и высокотехнологичное оборудование для решения боевых задач.

В ходе поездки мэр встретился с военнослужащими и выяснил их запросы для формирования следующей партии помощи. Помимо этого, Мавлиев сообщил, что город намерен передать в зону СВО 170 автомобилей, изъятых судом у владельцев за серьезные нарушения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Ратмир Мавлиев
Теги: спецоперация Уфа
