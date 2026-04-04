Погода в Башкирии 5 апреля: днём до +20, ночью заморозки до -5

21:51, 04 апр 2026

Башкирия встречает начало апреля контрастными температурами: тёплые дни уступают место ночным заморозкам. Такой прогноз для жителей республики на выходные дни подготовил Башгидрометцентр.

В воскресенье, 5 апреля, существенных осадков в регионе не прогнозируется. Ветер изменит направление на западное и юго-западное, сохранив умеренную силу. Ночью термометры покажут от 0 до +5 градусов, однако в ряде районов республики возможны заморозки до −5 градусов. Днём воздух прогреется до +10...+15 градусов, на юге региона температура достигнет +20 градусов.

В Уфе в воскресенье осадков не предвидится, днём воздух прогреется примерно до +14 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
Жителей Башкирии удивили прогнозом погоды
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии удивили прогнозом погоды
В Башкирии погода готовит очередной сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии погода готовит очередной сюрприз
Жителей Башкирии ожидают погодные сюрпризы
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии ожидают погодные сюрпризы


