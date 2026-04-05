Погода в апреле проявит характер в Башкирии

21:27, 05 апр 2026

В Уфе на второй неделе апреля 2026 года ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает «Росгидромет» на основе расчётов синоптиков Республики Башкортостан.

Начало рабочей недели уфимцы встретят в плюсовых значениях. В понедельник, 6 апреля, синоптики прогнозируют дождь, ночную температуру до +5°C и дневную до +16°C. Вторник и среда обещают потепление: воздух днем прогреется до +19°C. Эти показатели, однако, не достигнут температурных рекордов, зафиксированных в конце марта 2026 года и в первых числах апреля предыдущих лет.

С четверга, 9 апреля, погода начнёт меняться: вернутся осадки, днем температура опустится до +13°C. В ночь на пятницу температура упадёт до −1°C. Пятница, 10 апреля, продолжит это направление — ночью не выше 0°C. В субботу осадки прекратятся, однако дневной максимум не превысит +9°C.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
