В Уфе девочку назвали Россией: родители объяснили своё решение

21:31, 05 апр 2026

27 марта 2026 года в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы появилась на свет девочка, которую назвали Россия. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Родители новорождённой — Юлия и Евгений Евдокимовы из Уфимского района. Для семейной пары это третий ребёнок: старших детей зовут Ростислав и Радислава.

Беременность протекала непросто: с 22-й недели врачи фиксировали угрозу преждевременных родов, и будущей маме пришлось провести длительное время в стационаре. Несмотря на это, девочка появилась на свет доношенной — на 37-й неделе.

Выбор имени родители объяснили его звучанием и смыслом.

«Это красиво и гордо — она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью», — рассказали Евдокимовы.

Дома малышку планируют называть Рося и Росинка.

Семья выразила признательность медицинскому персоналу перинатального центра за профессионализм и внимательное отношение на протяжении всего периода лечения.

В Уфе врач рассказал, как выходили новорожденную девочку с весом 400 грамм

Автор: Семен Подгорный
Фото: РКПЦ
Теги: Уфа
