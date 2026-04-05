В Белорецке простились с 59-летним контрактником Алексеем Засовым, погибшим в ходе СВО

21:40, 05 апр 2026

В башкирском Белорецке прошла церемония прощания с Алексеем Валерьевичем Засовым — 59-летним жителем города, погибшим в ходе специальной военной операции. Информацию распространила пресс-служба местной администрации.

Засов окончил белорецкую среднюю школу № 1, после чего получил специальность столяра-плотника в строительном колледже. В дальнейшем работал разнорабочим на асфальтоукладочных работах. Контракт был подписан им в феврале 2025 года, в марте того же года он погиб при исполнении воинского долга.

По словам представителей районной администрации, Алексей отличался добросердечностью и готовностью помочь, увлекался рыбалкой и любил животных.

Городские власти выразили соболезнования семье и близким погибшего.

