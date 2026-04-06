В Башкирии простились с контрактником Рафаилом Низамовым, погибшим в ходе СВО

22:34, 06 апр 2026

В минувшие выходные в Учалинском районе Башкирии прошла траурная церемония прощания с военнослужащим Рафаилом Низамовым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила районная администрация.

Низамов появился на свет в 1961 году в Челябинской области, окончил школу и прошёл срочную службу. После начала СВО он заключил контракт с Министерством обороны России.

Администрация Учалинского района выразила соболезнования семье и близким погибшего.

В Башкирии простились с сержантом Вадимом Муслимовым, погибшим в ходе СВО

В Башкирии простились с сержантом Вадимом Муслимовым, погибшим в ходе СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Учалинского района
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
В Башкирии простились с сержантом Вадимом Муслимовым, погибшим в ходе СВО
---
В Башкирии простились с сержантом Вадимом Муслимовым, погибшим в ходе СВО
Рядовой из Башкирии погиб на СВО через несколько недель после подписания контракта
Общество в Башкирии
Рядовой из Башкирии погиб на СВО через несколько недель после подписания контракта
В Башкирии проводили в последний путь бойца СВО Даяна Сайфуллина
Общество в Башкирии
В Башкирии проводили в последний путь бойца СВО Даяна Сайфуллина
В Уфе похоронили участника СВО 32-летнего Артема Ускова
Общество в Башкирии
В Уфе похоронили участника СВО 32-летнего Артема Ускова


