В Башкирии простились с контрактником Рафаилом Низамовым, погибшим в ходе СВО
22:34, 06 апр 2026
В минувшие выходные в Учалинском районе Башкирии прошла траурная церемония прощания с военнослужащим Рафаилом Низамовым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила районная администрация.
Низамов появился на свет в 1961 году в Челябинской области, окончил школу и прошёл срочную службу. После начала СВО он заключил контракт с Министерством обороны России.
Администрация Учалинского района выразила соболезнования семье и близким погибшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Учалинского района
Читайте также
---
В Башкирии простились с сержантом Вадимом Муслимовым, погибшим в ходе СВО
Общество в Башкирии
Рядовой из Башкирии погиб на СВО через несколько недель после подписания контракта
Общество в Башкирии
В Башкирии проводили в последний путь бойца СВО Даяна Сайфуллина
Общество в Башкирии
В Уфе похоронили участника СВО 32-летнего Артема Ускова