В Башкирии ожидаются заморозки ночью и тепло до +20° днём

22:51, 06 апр 2026

Настоящая весна наконец добралась до Башкирии — переменчивая и непредсказуемая. В начале недели жителям республики предстоит столкнуться с контрастной погодой: минусовая температура ночью будет сменяться почти летним теплом уже к середине недели.

Во вторник, 7 апреля, ночью ожидаются осадки — дождь и мокрый снег, местами умеренные. Днём — кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура ночью опустится до −2...+3°, днём поднимется до +12...+17°.

В среду, 8 апреля, осадков не ожидается. Ветер сменится на восточный и юго-восточный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут −3...+2°, местами до +7°. Днём республику ждёт настоящее весеннее тепло — до +15...+20°.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru