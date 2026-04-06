Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии ожидаются заморозки ночью и тепло до +20° днём

В Башкирии ожидаются заморозки ночью и тепло до +20° днём

22:51, 06 апр 2026

Настоящая весна наконец добралась до Башкирии — переменчивая и непредсказуемая. В начале недели жителям республики предстоит столкнуться с контрастной погодой: минусовая температура ночью будет сменяться почти летним теплом уже к середине недели.

Во вторник, 7 апреля, ночью ожидаются осадки — дождь и мокрый снег, местами умеренные. Днём — кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура ночью опустится до −2...+3°, днём поднимется до +12...+17°.

В среду, 8 апреля, осадков не ожидается. Ветер сменится на восточный и юго-восточный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут −3...+2°, местами до +7°. Днём республику ждёт настоящее весеннее тепло — до +15...+20°.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен