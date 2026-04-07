Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Циклоны идут с юга: в Башкирию придут дожди и резкое похолодание

22:15, 07 апр 2026

В Башкортостане резко изменится погода — после тепла придут осадки и ночные заморозки. Об этом сообщают синоптики Башкирского УГМС в прогнозе на 8 апреля.

Уже со среды ситуация начнёт меняться. Днём столбики термометров в республике поднимутся до +20 °C, однако ночью на востоке региона температура опустится до —4 °C.

Со второй половины недели в Башкирию вторгнутся южные циклоны. Небо затянется облаками, пройдут дожди разной интенсивности. Пик ненастья ожидается 10 апреля: местами прогнозируются сильные осадки. Температура ночью на фоне облачности снизится до +3...+8 °C, зато днем, напротив, повысится до +6...+11 °C. В выходные дожди пойдут на убыль, днем тепло постепенно вернётся.

Башкирия, 8 апреля. Переменная облачность, существенных осадков не ожидается — лишь на западе возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, 5–10 м/с. Утром и ночью на дорогах местами туман, видимость 500–1000 м. Ночью +1...+6 °C, на востоке до —4 °C, днём +15...+20 °C.

Уфа, 8 апреля. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный до 10 м/с. Ночью +1...+3 °C, в центре города до +6 °C, днём +17...+19 °C.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен