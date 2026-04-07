Циклоны идут с юга: в Башкирию придут дожди и резкое похолодание

22:15, 07 апр 2026

В Башкортостане резко изменится погода — после тепла придут осадки и ночные заморозки. Об этом сообщают синоптики Башкирского УГМС в прогнозе на 8 апреля.

Уже со среды ситуация начнёт меняться. Днём столбики термометров в республике поднимутся до +20 °C, однако ночью на востоке региона температура опустится до —4 °C.

Со второй половины недели в Башкирию вторгнутся южные циклоны. Небо затянется облаками, пройдут дожди разной интенсивности. Пик ненастья ожидается 10 апреля: местами прогнозируются сильные осадки. Температура ночью на фоне облачности снизится до +3...+8 °C, зато днем, напротив, повысится до +6...+11 °C. В выходные дожди пойдут на убыль, днем тепло постепенно вернётся.

Башкирия, 8 апреля. Переменная облачность, существенных осадков не ожидается — лишь на западе возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, 5–10 м/с. Утром и ночью на дорогах местами туман, видимость 500–1000 м. Ночью +1...+6 °C, на востоке до —4 °C, днём +15...+20 °C.

Уфа, 8 апреля. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный до 10 м/с. Ночью +1...+3 °C, в центре города до +6 °C, днём +17...+19 °C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru