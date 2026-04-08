Мэр города в Башкирии объявил о запрете езды на самокатах

21:34, 08 апр 2026

В башкирском городе Октябрьском власти планируют запретить использование средств индивидуальной мобильности на улицах. Об этом сообщил мэр города Алексей Пальчинский.

По словам главы муниципалитета, причиной введения ограничений стало систематическое несоблюдение жителями правил дорожного движения при езде на самокатах, что ущемляет права остальных участников дорожного движения. Решение было принято совместно с городским отделом ГИБДД.

Запрет не распространится на Московский проспект и 33-й микрорайон — территории, оснащённые специализированной инфраструктурой для подобного вида транспорта.

В настоящее время соответствующий документ находится в стадии разработки. Конкретные сроки вступления ограничений в силу администрация города намерена объявить дополнительно.

Автор: Семен Подгорный