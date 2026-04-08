Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Чувашии умер уфимский поэт и журналист Владислав Троицкий

21:46, 08 апр 2026

Владислав Троицкий, поэт и журналист из Уфы, скончался в Чувашии. Ему было 64 года. Информацию о смерти распространил главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов.

Троицкий родился 19 февраля 1962 года. Он получил образование на факультете почвоведения МГУ имени Ломоносова, а также окончил Башкирскую академию управления. Работал в уфимских средствах массовой информации и преподавал в высшем учебном заведении. Входил в литературное объединение при газете «Ленинец», публиковал стихи в периодических изданиях и коллективных сборниках. Выпустил авторскую книгу стихотворений «Осколки». В последние десятилетия жил в Белорецке.

Ушла из жизни народная артистка Башкирии Лира Файзуллина

Читайте также:

Ушла из жизни народная артистка Башкирии Лира Файзуллина
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: утрата
Читайте также

В Уфе умер художник журнала «Һәнәк» Халил Ахтямов
Культура в Башкирии
В Уфе умер художник журнала «Һәнәк» Халил Ахтямов
Скончалась детская поэтесса из Башкирии Любовь Афлятунова
Культура в Башкирии
Скончалась детская поэтесса из Башкирии Любовь Афлятунова
В Башкирии скончался 33-летний участник КВН Александр Блинников
Общество в Башкирии
В Башкирии скончался 33-летний участник КВН Александр Блинников
В Уфе скончался музыкант и композитор Айрат Халиков
Культура в Башкирии
В Уфе скончался музыкант и композитор Айрат Халиков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен