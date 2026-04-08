В Чувашии умер уфимский поэт и журналист Владислав Троицкий

21:46, 08 апр 2026

Владислав Троицкий, поэт и журналист из Уфы, скончался в Чувашии. Ему было 64 года. Информацию о смерти распространил главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов.

Троицкий родился 19 февраля 1962 года. Он получил образование на факультете почвоведения МГУ имени Ломоносова, а также окончил Башкирскую академию управления. Работал в уфимских средствах массовой информации и преподавал в высшем учебном заведении. Входил в литературное объединение при газете «Ленинец», публиковал стихи в периодических изданиях и коллективных сборниках. Выпустил авторскую книгу стихотворений «Осколки». В последние десятилетия жил в Белорецке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети