В Башкирии объявили предупреждение из-за ухудшения погоды

21:54, 08 апр 2026

9 апреля в Башкортостане установится облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью осадки возможны лишь местами, днём дожди ожидаются практически по всей территории региона. Туман на отдельных участках дорог сохранится ночью и утром — видимость составит от 500 до 1000 метров. Ветер восточного и юго-восточного направления разгонится до 8 м/с, днём порывы достигнут 14 м/с. Температура ночью составит от +3°C до +8°C, при прояснениях возможно понижение до −2°C. Днём воздух прогреется до +11°C...+16°C. В Уфе ночью — от +4°C до +6°C, днём — от +14°C до +16°C, осадков ночью не ожидается.

Уже вечером 9 апреля в Уфу придут ливни, сообщает «Росгидромет». С пятницы, 10 апреля, погода резко ухудшится: дожди усилятся, порывы ветра в отдельных районах республики достигнут 17–22 м/с. Региональный Госкомитет по ЧС рекомендует жителям по возможности оставаться дома. Тем, кто выйдет на улицу, советуют держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач. Дневная температура в пятницу не превысит +5°C...+10°C. Дожди продолжатся в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля. Ночью воздух не прогреется выше +1°C, днём — не более +15°C.

Третья неделя апреля может принести в Уфу заморозки. По данным синоптиков, температура ночью опустится до −1°C. Днем максимальный показатель ожидается около +9°C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru