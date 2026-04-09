Житель Башкирии погиб при выполнении боевого задания в СВО

21:42, 09 апр 2026

Рядовой Василий Викторович Аникеев, 1961 года рождения, уроженец Алтайского края, погиб в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания. Информацию о гибели военнослужащего распространила пресс-служба администрации Белорецкого района Республики Башкортостан.

Аникеев окончил школу в Железнодорожном, затем получил специальность электрогазосварщика в магнитогорском училище № 11. Долгое время трудился на Металлургическом комбинате Магнитогорска, а с 2002 года работал водителем автобуса в Белорецке. В январе 2026 года он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и добровольно отправился в зону боевых действий.

Прощание с Василием Аникеевым пройдёт 10 апреля в Аллее Героев Белорецка. Начало — в 12:30, траурный митинг — в 13:00.

В Башкирии простились с контрактником Рафаилом Низамовым, погибшим в ходе СВО

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
