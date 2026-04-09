МЧС Башкирии предупредило о штормовом ветре и сильных дождях

МЧС Башкирии предупредило о штормовом ветре и сильных дождях

22:14, 09 апр 2026

Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям распространил экстренное предупреждение в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 10 апреля 2026 года. Информацию о приближающемся шторме предоставило Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно данным «Башгидромета», с 20:00 9 апреля по 20:00 10 апреля в Уфе установится пасмурная погода с дождями. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 8–13 м/с. В ряде районов республики синоптики допускают усиление порывов до 17–22 м/с, а в самой столице региона — до 17 м/с. Из-за ливней на дорогах прогнозируется снижение видимости до 1–2 километров.

Температура воздуха по республике ночью опустится до +3°C...+8°C, в северных районах возможно понижение до −2°C. Днём столбик термометра поднимется до +5°C...+10°C. В Уфе ночные значения составят +6°C...+8°C, дневные — +8°C...+10°C.

Спасатели призвали горожан соблюдать меры предосторожности: держаться на расстоянии от деревьев, неустойчивых сооружений, рекламных конструкций и береговой линии водоёмов. Автовладельцам рекомендовано оставлять транспорт в защищённых от ветра местах во избежание повреждений от обломков кровли или фасадных элементов зданий.

Дождливая погода в Уфе сохранится на протяжении всех выходных. В субботу, 11 апреля, к осадкам добавится ночное похолодание до +1°C. Кратковременные перерывы между дождями на протяжении выходных дней будут редкими.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Погода в Башкирии приготовила сюрприз
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии приготовила сюрприз
В Башкирии будет тепло и дождливо
Общество в Башкирии
В Башкирии будет тепло и дождливо
Весеннее тепло нагрянет в Башкирию: суббота обещает быть по-настоящему тёплой
Общество в Башкирии
Весеннее тепло нагрянет в Башкирию: суббота обещает быть по-настоящему тёплой


