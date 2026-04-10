Девочка без имени: семья «девочки-призрака» из Башкирии объяснила, почему скрывала ребёнка

В эфире Первого канала многодетная семья из деревни Вавилово Уфимского района рассказала, почему их младшая дочь на протяжении одиннадцати лет существовала без каких-либо документов и никогда не посещала ни детский сад, ни школу. Историю предала огласке соседка семьи — после бытового конфликта между матерями. Теперь ситуацией занимаются детский омбудсмен республики, прокуратура и органы опеки.

Семья Филипповых — Алена и Константин — воспитали девятерых детей. Большинство из них давно выросли, покинули родительский дом и создали собственные семьи. Из несовершеннолетних вместе с родителями в деревне Вавилово Уфимского района Башкирии остаются трое: 15-летний Максим, средняя Маша и самая младшая — 11-летняя Эльвира. Двое старших ходят в сельскую школу, а Эльвира — нет. Более того, у девочки нет ни свидетельства о рождении, ни какого-либо иного документа, удостоверяющего её личность. Официально она никогда не появлялась на свет.

Эта история стала темой выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале. Родители Эльвиры приехали в московскую студию и впервые публично изложили свою версию произошедшего.

Домашние роды и неправильная справка

По словам матери, Эльвира родилась дома — Алена Филиппова сознательно выбрала именно такой формат появления ребенка на свет. На следующий день она вызвала врача, который выдал медицинскую справку. Однако в органах записи актов гражданского состояния этот документ не приняли — по причине несоответствия установленному формату.

— Врач выдал справку не того формата. И в ЗАГСе её не приняли. Родилась она дома, мне так хотелось, — объяснила Алена Филиппова в эфире.

Женщина рассказала, что в тот период у неё на руках находился ещё один маленький ребенок, и оставить его было не с кем. Именно поэтому она не смогла своевременно обратиться в поликлинику за справкой надлежащего образца. Впоследствии, по её словам, она предпринимала попытки урегулировать ситуацию: обращалась в различные ведомства, в том числе в органы опеки. В 2020 году Алена Филиппова подавала заявление в суд с целью получить свидетельство о рождении дочери, однако ответа из судебной канцелярии, по её утверждению, так и не последовало.

Никто из родителей в студии так и не смог дать внятного ответа на вопрос о том, почему за одиннадцать лет документы для ребенка всё же не были оформлены, а девочка не пошла в школу.

Жилищные условия и быт семьи

В рамках телевизионного сюжета журналисты побывали в доме Филипповых. Экскурсию для съемочной группы провел отец семейства Константин. Снаружи строение выглядит старым, однако внутри поддерживается порядок: свежий ремонт, исправная бытовая техника. Условия проживания, по общей оценке, можно охарактеризовать как удовлетворительные.

Эльвира не находилась в изоляции в привычном смысле этого слова. Девочка получала домашнее образование, умеет читать и писать, пользуется мобильным телефоном и ведет страницу в социальной сети, где публикует короткие видеоролики.

— Почему это она вне социума? Она везде ездила, везде была с нами, мы же не прятали её в подполе и не закрыли, — заявила Алена Филиппова, отвечая на упреки участников программы.

Константин Филиппов, в свою очередь, указал, что информацию о семье распространила соседка — из личной неприязни. По его словам, именно она создала образ «маргинальной семьи» и «ребенка-маугли», не имеющий ничего общего с реальностью.

Конфликт, который стал отправной точкой

Именно межличностный конфликт двух женщин вывел историю Эльвиры за пределы деревни. Соседка Филипповых Елена Паскидова рассказала, что её дочь дружила со средней дочерью Филипповых — Машей. Во время визитов в деревню девочка жаловалась матери, что её обзывает и унижает старший брат Маши — Максим.

— Я в один день с ним поговорила, спросила: «Ты почему себе позволяешь так с девочкой разговаривать и обзывать ее?» На что Алена выбежала и начала мне угрожать, — сообщила Паскидова в студии.

Алена Филиппова эту версию опровергла, заявив, что угрозы — в том числе поджечь дом и причинить физический вред — исходили от самой соседки. Та, в свою очередь, обвинила мать Эльвиры в нападении на её 12-летнего ребенка.

Конфликт в студии разгорелся нешуточный. Тем не менее именно он позволил прояснить ключевой момент: узнав от дочери о том, что 11-летняя соседская девочка лишена документов и школьного образования, Паскидова обратилась в надзорные органы. По её словам, в самой деревне об этом знали давно — в том числе администрация сельского совета.

— Эта тема, что у ребенка нет документов, уже давно идет. Все вокруг это знают, — заявила Паскидова.

— А тебе какое дело?! — ответила ей Алена Филиппова.

Государственные органы взяли ситуацию под контроль

После того как история получила огласку, к делу подключились сразу несколько структур: детский омбудсмен Башкирии, республиканская прокуратура и профильные ведомства.

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Башкортостан Ольга Панчихина вышла на связь со студией по видеозвонку и сообщила о текущем положении дел.

— Сейчас помощь семье оказывается психологическая, консультативная. Девочка однозначно умная, читает хорошо, в школе её протестировали. Сопровождение семьи мы будем вести до того момента, пока девочке не исполнится 18 лет, — сказала Панчихина.

Алена Филиппова также сообщила, что на момент съемок программы Эльвира уже начала посещать занятия. По итогам тестирования её определили во второй класс.

По заключению экспертов программы, только гражданская позиция соседки — вне зависимости от мотивов, которыми та руководствовалась, — позволила привлечь внимание властей к ситуации с «девочкой-призраком». Теперь Эльвира будет официально зарегистрирована, сможет продолжить обучение в школе и пройти медицинское обследование.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Первый канал