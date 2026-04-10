Победительница «Битвы шефов» из Башкирии впервые раскрыла семейный рецепт пасхального кулича

22:11, 10 апр 2026

Накануне Пасхи жительница Октябрьского, победительница телевизионного кулинарного шоу «Битва шефов» Татьяна Абрамова рассказала изданию «КП-Уфа» о рецепте праздничного кулича, который прежде оставался исключительно в кругу её семьи. Рецепт носит название «Александрийский кулич от Люды» и, по словам кулинара, проверен годами.

По словам Абрамовой, история этого угощения уходит корнями в её молодость: именно тогда, живя вместе с подругой на съёмной квартире, они впервые испекли эти куличи. С тех пор рецепт не менялся — и всё это время оставался закрытым для широкой аудитории.

Что понадобится

Для приготовления потребуются: один килограмм муки, полтора стакана молока, шесть яиц, 300 граммов сливочного масла, от полутора до двух стаканов сахара, 40–50 граммов дрожжей, соль по вкусу, 150 граммов изюма и цукатов, 50 граммов миндаля и пакетик ванилина.

Первый этап: опара

Основа всего — правильно приготовленная опара. Молоко нагревают до тёплого состояния, не доводя до кипения, растворяют в нём дрожжи и вводят около половины килограмма муки. Массу тщательно вымешивают до полной однородности, после чего накрывают полотенцем и убирают в место без сквозняков. Дожидаются увеличения объёма опары вдвое.

Татьяна Абрамова отмечает, что при выборе продуктов стоит отдавать предпочтение прессованным дрожжам, а муку брать с содержанием белка выше 13 процентов — это влияет на структуру готового изделия.

Второй этап: тесто

Пять яичных желтков отделяют от белков — один желток откладывают отдельно для финальной обработки поверхности. Оставшиеся желтки растирают с сахаром и ванилином до светлой однородной консистенции, добавляют щепотку соли и соединяют полученную смесь с готовой опарой.

Белки взбивают отдельно — не до плотных пиков, а до пышного, воздушного состояния — и аккуратно вводят в общую массу. Затем добавляют оставшуюся муку. Здесь важно соблюсти меру: тесто не должно быть тугим, но при этом обязано переставать прилипать к стенкам посуды и хорошо вымешиваться. Готовое тесто оставляют подниматься повторно — снова в тепле, накрыв ёмкость.

Третий этап: начинка

Пока тесто подходит, изюм и цукаты промывают и высушивают на бумажном полотенце. Миндаль очищают от кожуры и мелко нарезают ножом. Когда тесто поднялось, все добавки равномерно вмешивают в него — так, чтобы сухофрукты и орехи распределились по всей массе без скоплений.

Четвёртый этап: формовка и расстойка

Формы для выпечки обильно смазывают сливочным маслом. Тесто раскладывают таким образом, чтобы оно занимало не более трети объёма каждой формы. Затем формы снова помещают в тёплое место и ждут, пока тесто не поднимется до трёх четвертей высоты. Торопить этот процесс не следует: нарушение расстойки ведёт к потере воздушности. После завершения подъёма поверхность каждого кулича смазывают отложенным желтком — это обеспечивает глянцевую золотистую корочку.

Пятый этап: выпечка

Духовку разогревают до 160–170 градусов. Время приготовления напрямую зависит от размера изделия: небольшие куличи будут готовы примерно через 30 минут, крупные потребуют от 40 до 50 минут. Для больших форм Абрамова рекомендует снизить температуру до 150–160 градусов и увеличить время выпечки почти до часа.

Если форма крупная, спустя 15–20 минут после начала приготовления, когда верхушка приобретёт золотистый оттенок, кулич следует накрыть фольгой — иначе верх подгорит, тогда как середина останется непропечённой.

Принципиально важное условие: до этого момента открывать дверцу духовки нельзя. Поток холодного воздуха способен обрушить поднявшееся тесто.

Готовность проверяют деревянной шпажкой: при извлечении она должна оставаться сухой, без следов теста на поверхности.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
