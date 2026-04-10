Зима в апреле пришла в Башкирию

22:32, 10 апр 2026

Снегопад в середине апреля парализовал движение на одной из ключевых дорог Башкортостана, сообщило министерство транспорта Республики Башкортостан в пятницу, 10 апреля.

После продолжительного тепла в конце марта и начале апреля регион накрыли зимние осадки. Аномально высокие температуры, державшиеся несколько недель, сменились снегом — причём не только в Башкирии. Похожая ситуация сложилась и в Москве, где водители оказались в снежных заторах. Регионы страны в один день вернулись к зимним условиям.

На участке трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 208 по 249 км в Белорецком районе с 12:00 вводилось временное ограничение движения для всех категорий транспортных средств.

Госавтоинспекция Башкортостана рекомендовало отказаться от поездок по данному маршруту, особенно тем, чьи автомобили оснащены летними шинами. Мокрый снег существенно снижает сцепление колёс с дорожным покрытием и увеличивает тормозной путь. В ГАИ республики напоминают: безопасность на дороге зависит прежде всего от самого водителя.

Снежный покров установился и в Нефтекамске. Глава городской администрации Эльдар Валидов разместил в своём аккаунте фотографию с типично зимним видом улиц и призвал жителей соблюдать осторожность в дороге.

По прогнозу «Башгидромета», 11 апреля в регионе ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. На севере республики ночью прогнозируется дождь со снегом, местами — гололёд и гололедица на дорогах. На остальной территории значительных осадков не предвидится. Днём в отдельных районах возможен слабый дождь. Ночью на севере видимость на дорогах может снизиться до одного-двух километров. Ветер южного направления: ночью — 7–12 м/с с порывами до 17 м/с, днём — 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от −2°C до +3°C, днём — от +6°C до +16°C в зависимости от района.

В Уфе 11 апреля также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0°C...+2°C, днём поднимется до +12°C...+14°C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Эльдар Валидов / t.me/validov_es