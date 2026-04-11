В Уфе на Пасху ожидается дождь и туман на дорогах

21:47, 11 апр 2026

По информации регионального гидрометеорологического центра, воскресенье в Башкирии выдастся неоднородным: облачность будет чередоваться с кратковременными прояснениями, а в отдельных районах пройдут дожди.

Температура по республике ночью составит от +1°C до +6°C, при прояснениях возможно локальное похолодание до −4°C. Днем заметно потеплеет: столбики термометров покажут +14°C...+19°C. На севере региона будет несколько прохладнее — не выше +9°C. Ветер ожидается умеренный, юго-восточного и восточного направлений, скоростью 5–10 м/с.

Ночью и утром в ряде районов прогнозируется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

В Уфе картина принципиально не будет отличаться. Ночью осадки маловероятны, однако днём ожидается кратковременный дождь. Температура ночью — от +2°C до +4°C, в центральной части города — до +8°C. Дневной максимум составит +14°C...+16°C. Ветровой режим аналогичен общереспубликанскому — юго-восточный и восточный, 5–10 м/с; в сочетании с влажным воздухом он будет ощущаться прохладнее, особенно по утрам.

Синоптики отмечают, что подобные погодные условия характерны для второй декады апреля: тёплые дни с осадками сменяются прохладными ночами.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
