Глава Башкирии опубликовал стихи после известия о гибели Ришата Хабирова
21:16, 12 апр 2026
12 апреля руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров опубликовал на своих страницах в социальных сетях стихотворение после известия о смерти старшего брата. Гибель Ришата Фаритовича Хабирова в результате ДТП подтвердил депутат Курултая республики Рустем Ахмадинуров. Ришату Хабирову было 68 лет.
В качестве отклика на произошедшее глава региона разместил стихотворение Валентина Гафта о потере близких людей — о телефонной книжке, в которой остаются номера ушедших, и о недосказанных словах, которые уже некому передать.
Живых всё меньше в телефонной книжке,
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат всё чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду
И рамкой никогда не обведу.
Я всех найду, я всем звонить им буду,
Где б ни были они, в раю или в аду.
Пока трепались и беспечно жили,
Кончались денно-нощные витки.
Теперь о том, что недоговорили,
Звучат, как многоточие, гудки.
Вслед за стихотворными строками Радий Хабиров добавил собственные слова о том, что считает главным в жизни.
