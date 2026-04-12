Глава Башкирии опубликовал стихи после известия о гибели Ришата Хабирова

21:16, 12 апр 2026

12 апреля руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров опубликовал на своих страницах в социальных сетях стихотворение после известия о смерти старшего брата. Гибель Ришата Фаритовича Хабирова в результате ДТП подтвердил депутат Курултая республики Рустем Ахмадинуров. Ришату Хабирову было 68 лет.

В качестве отклика на произошедшее глава региона разместил стихотворение Валентина Гафта о потере близких людей — о телефонной книжке, в которой остаются номера ушедших, и о недосказанных словах, которые уже некому передать.

Живых всё меньше в телефонной книжке,

Звенит в ушах смертельная коса,

Стучат всё чаще гробовые крышки,

Чужие отвечают голоса.

Но цифр этих я стирать не буду

И рамкой никогда не обведу.

Я всех найду, я всем звонить им буду,

Где б ни были они, в раю или в аду.

Пока трепались и беспечно жили,

Кончались денно-нощные витки.

Теперь о том, что недоговорили,

Звучат, как многоточие, гудки.

Вслед за стихотворными строками Радий Хабиров добавил собственные слова о том, что считает главным в жизни.

— Самое главное в этой жизни — набыться вместе. К сожалению, об этом забываем, — написал глава Башкирии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети