Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Глава Башкирии опубликовал стихи после известия о гибели Ришата Хабирова

21:16, 12 апр 2026

12 апреля руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров опубликовал на своих страницах в социальных сетях стихотворение после известия о смерти старшего брата. Гибель Ришата Фаритовича Хабирова в результате ДТП подтвердил депутат Курултая республики Рустем Ахмадинуров. Ришату Хабирову было 68 лет.

В качестве отклика на произошедшее глава региона разместил стихотворение Валентина Гафта о потере близких людей — о телефонной книжке, в которой остаются номера ушедших, и о недосказанных словах, которые уже некому передать.

Живых всё меньше в телефонной книжке,

Звенит в ушах смертельная коса,

Стучат всё чаще гробовые крышки,

Чужие отвечают голоса.

Но цифр этих я стирать не буду

И рамкой никогда не обведу.

Я всех найду, я всем звонить им буду,

Где б ни были они, в раю или в аду.

Пока трепались и беспечно жили,

Кончались денно-нощные витки.

Теперь о том, что недоговорили,

Звучат, как многоточие, гудки.

Вслед за стихотворными строками Радий Хабиров добавил собственные слова о том, что считает главным в жизни.

— Самое главное в этой жизни — набыться вместе. К сожалению, об этом забываем, — написал глава Башкирии.

В Чувашии умер уфимский поэт и журналист Владислав Троицкий

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Хабиров Радий Фаритович утрата
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен