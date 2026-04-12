Гроза придёт в Башкирию в начале новой рабочей недели

21:28, 12 апр 2026

В понедельник регион окажется под влиянием облачного фронта с периодическими прояснениями. В ряде районов пройдут непродолжительные осадки, местами прогремят грозы. Температура ночью удержится в диапазоне +2°C...+7°C, на отдельных участках повысится до +12°C. Днём воздух прогреется до +15°C...+20°C, однако северные территории останутся заметно прохладнее — порядка +10°C.

Восточный и северо-восточный ветер усилится до 5–10 м/с с порывами, достигающими 14 м/с. Из-за этого фактическое ощущение тепла окажется ниже показаний термометра.

Синоптики также фиксируют риск снижения видимости до 500–1000 метров — в зонах осадков, а также ночью и утром из-за туманов. Водителям рекомендуется учитывать возможное осложнение дорожной обстановки.

В Уфе картина схожая: облачность с прояснениями, кратковременные дожди и вероятность грозы. Ночью в столице республики ожидается +4°C...+6°C, в дневные часы — +16°C...+18°C. Порывистый северо-восточный ветер усилит дискомфорт при нахождении на открытом воздухе, несмотря на относительно тёплый температурный фон.

Автор: Семен Подгорный