IT-специалист из Башкирии погиб в ходе СВО

21:54, 13 апр 2026

В Ермекеевском районе Республики Башкортостан состоялась церемония прощания с лейтенантом Кириллом Ильиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Информацию о произошедшем распространила местная администрация.

Кирилл Александрович Ильин появился на свет 3 апреля 1998 года в селе Нижнеулу-Елга. После окончания школы в 2015 году он поступил в Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. На третьем курсе взял академический отпуск и прошёл военную службу в качестве механика-радиотелефониста во взводе засекреченной связи.

Вернувшись из армии, Ильин завершил обучение и получил два диплома — историка и филолога. В гражданской жизни работал в сфере информационных технологий.

26 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации его повторно призвали на службу. За два года Кирилл Александрович освоил новую воинскую специальность, а в ноябре 2024 года получил офицерское звание лейтенанта. В 2025 году заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

По информации районной администрации, он был отмечен медалями генерала М. Шаймуратова и Жукова.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии погиб при выполнении боевого задания в СВО

Читайте также:

Житель Башкирии погиб при выполнении боевого задания в СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Ермекеевского района Башкирии
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Ермекеевский район
Читайте также

В Башкирии простились с 29-летним участником СВО Фанисом Кагировым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с 29-летним участником СВО Фанисом Кагировым
В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым
В Башкирии похоронили участника СВО Артема Старцева
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО Артема Старцева
В Башкирии простились с погибшим в СВО лейтенантом Айдаром Валинуровым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО лейтенантом Айдаром Валинуровым


