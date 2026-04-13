Погода в Башкирии резко изменится

22:54, 13 апр 2026

Третья неделя апреля в Башкирии и Уфе стартует с резкой перемены погоды: регион накроет грозовой фронт с аномальным потеплением. Об этом сообщают федеральные синоптики Росгидромета и Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во вторник, 14 апреля, погода заметно ухудшится. Башгидромет прогнозирует кратковременные дожди с грозами во второй половине дня, юго-восточный ветер, усиливающийся при грозовых разрядах. Температура ночью составит +8 °C, днем достигнет +20 °C.

В среду, 15 апреля, грозовая активность пойдёт на убыль, однако небольшой дождь сохранится. Ветер будет восточным, умеренным, с порывами днем. Ночью — около +5 °C, днём до +13 °C. До конца рабочей недели в Уфе установится пасмурная погода с периодическими осадками и дневным максимумом до +19 °C.

На фоне текущих погодных изменений Росгидромет опубликовал долгосрочный прогноз на сезон. Согласно ему, с апреля по сентябрь 2026 года на большей части территории России с вероятностью 65–70% ожидается температурный фон на уровне многолетних норм или выше. Урал и восток европейской части страны попадают в зону положительных температурных аномалий.

Для Республики Башкортостан прогноз конкретизирован: среднесуточные температуры на протяжении всего тёплого периода превысят норму на 1–2 °C. Весенние осадки и осадки в мае—июне ожидаются в пределах климатической нормы. В августе количество выпавших осадков прогнозируется выше нормативных значений, тогда как сентябрь может оказаться дефицитным.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru