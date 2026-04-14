В Башкирии резко поменяется погода на неделе

22:28, 14 апр 2026

В Башкирии завершается период затяжных дождей, однако с середины текущей недели в регион придёт резкое похолодание. Такой прогноз на период с 15 по 16 апреля подготовили специалисты Башгидрометцентра.

По данным метеорологов, похолодание будет вызвано поступлением воздушных масс с северных широт. Наиболее ощутимое снижение температуры ожидается уже 16 апреля.

В среду, 15 апреля, осадков на большей части республики не прогнозируется — небольшой дождь возможен лишь на северо-востоке региона. Ветер сохранится восточный и северо-восточный, преимущественно умеренный, местами с сильными порывами.

Ночью температура составит от +3°C до +8°C, однако при прояснении возможны заморозки до −2°C. Днём воздух прогреется лишь до +10°C...+15°C.

В Уфе, согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», ожидается солнечный день с температурой до +14°C.

В четверг, 16 апреля, дожди в Башкирии прекратятся. Ветер сменится на северный и северо-восточный, умеренный с отдельными порывами. Ночные температуры опустятся до 0°C...-5°C. Дневные показатели станут минимальными за весь период: от +8°C до +13°C.

По Уфе «Яндекс.Погода» прогнозирует солнечный день с дневной температурой до +11°C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru