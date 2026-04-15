Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии внезапно похолодает

22:52, 15 апр 2026

Специалисты Башгидрометцентра предупредили жителей республики о похолодании, которое охватит регион с середины текущей недели. Причиной станет приход холодных воздушных масс с северных широт. Согласно прогнозу, 16 и 17 апреля ночная температура уйдёт в минус, а показатели окажутся ниже климатической нормы на 1°C.

Четверг, 16 апреля. Существенных осадков по территории Башкирии не прогнозируется. Ветер установится северо-восточный, умеренный. Исключение — юго-восток республики, где ночью и ранним утром возможны сильные порывы. Ночью воздух охладится до −1°C...-6°C, хотя в отдельных районах может сохраняться до +4°C. Днём потеплеет: термометры покажут +8°C...+13°C.

Пятница, 17 апреля. Прогноз практически повторяет предыдущий день. Осадков не ожидается, ветер останется северо-восточным, умеренным, без заметных усилений. Ночные значения — от −1°C до −6°C, местами возможно до +4°C. Дневные температуры окажутся выше: воздух прогреется до +11°C...+16°C.

Ранее Башгидрометцентр публиковал расширенный прогноз на весенние месяцы. Апрель ожидается аномально тёплым — среднемесячная температура прогнозируется на 2°C выше нормы. В мае показатели вернутся к норме или незначительно превысят её. Объём осадков в оба месяца ожидается на стандартном уровне: в апреле их будет несколько меньше на севере региона, в мае — на юге.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен