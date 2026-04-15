В Башкирии внезапно похолодает

22:52, 15 апр 2026

Специалисты Башгидрометцентра предупредили жителей республики о похолодании, которое охватит регион с середины текущей недели. Причиной станет приход холодных воздушных масс с северных широт. Согласно прогнозу, 16 и 17 апреля ночная температура уйдёт в минус, а показатели окажутся ниже климатической нормы на 1°C.

Четверг, 16 апреля. Существенных осадков по территории Башкирии не прогнозируется. Ветер установится северо-восточный, умеренный. Исключение — юго-восток республики, где ночью и ранним утром возможны сильные порывы. Ночью воздух охладится до −1°C...-6°C, хотя в отдельных районах может сохраняться до +4°C. Днём потеплеет: термометры покажут +8°C...+13°C.

Пятница, 17 апреля. Прогноз практически повторяет предыдущий день. Осадков не ожидается, ветер останется северо-восточным, умеренным, без заметных усилений. Ночные значения — от −1°C до −6°C, местами возможно до +4°C. Дневные температуры окажутся выше: воздух прогреется до +11°C...+16°C.

Ранее Башгидрометцентр публиковал расширенный прогноз на весенние месяцы. Апрель ожидается аномально тёплым — среднемесячная температура прогнозируется на 2°C выше нормы. В мае показатели вернутся к норме или незначительно превысят её. Объём осадков в оба месяца ожидается на стандартном уровне: в апреле их будет несколько меньше на севере региона, в мае — на юге.

Автор: Семен Подгорный