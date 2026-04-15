Многодетные семьи в Башкирии получат налоговые вычеты на землю и жильё в 2026 году

22:55, 15 апр 2026

Управление федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан сообщило о налоговых вычетах, которые доступны многодетным семьям в 2026 году.

По земельному налогу родители из многодетных семей вправе уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Иными словами, налог начисляется только на площадь сверх шести соток.

По налогу на имущество физических лиц налоговая база сокращается на стоимость пяти квадратных метров квартиры или комнаты и семи квадратных метров жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребёнка, а также на детей до 23 лет, обучающихся очно.

Местные органы власти вправе устанавливать дополнительные льготы. В Уфе многодетные родители и их дети полностью освобождены от налога на имущество по одной квартире или жилому дому.

Подробнее о ставках и льготах — на сайте ФНС России.

В России запретили изымать у многодетных семей участки и автомобили

Читайте также:

В России запретили изымать у многодетных семей участки и автомобили
Автор: Семен Подгорный
Теги: налоги многодетные семьи
Читайте также

В Башкирии многодетные семьи могут получить до 600 тысяч рублей
Общество в Башкирии
В Башкирии многодетные семьи могут получить до 600 тысяч рублей
Российские семьи с детьми получат новую налоговую льготу с 2026 года
Общество в Башкирии
Российские семьи с детьми получат новую налоговую льготу с 2026 года
Нужно успеть заплатить до 2 декабря: Пенсионерам объявили о налогах, которые буду взимать с них в 2024 году — в каких случаях льготы не действуют
Россия/мир
Нужно успеть заплатить до 2 декабря: Пенсионерам объявили о налогах, которые буду взимать с них в 2024 году — в каких случаях льготы не действуют
Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год
Человек и закон в Башкирии
Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год


