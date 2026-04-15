Многодетные семьи в Башкирии получат налоговые вычеты на землю и жильё в 2026 году

22:55, 15 апр 2026

Управление федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан сообщило о налоговых вычетах, которые доступны многодетным семьям в 2026 году.

По земельному налогу родители из многодетных семей вправе уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Иными словами, налог начисляется только на площадь сверх шести соток.

По налогу на имущество физических лиц налоговая база сокращается на стоимость пяти квадратных метров квартиры или комнаты и семи квадратных метров жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребёнка, а также на детей до 23 лет, обучающихся очно.

Местные органы власти вправе устанавливать дополнительные льготы. В Уфе многодетные родители и их дети полностью освобождены от налога на имущество по одной квартире или жилому дому.

Читайте также: В России запретили изымать у многодетных семей участки и автомобили

Автор: Семен Подгорный