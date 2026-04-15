Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии погиб отец пятерых детей, двое из которых сейчас воюют на СВО

23:00, 15 апр 2026

15 апреля в селе Рысакаево Белорецкого района Республики Башкортостан прошли похороны рядового Дима Сулейманова, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Информацию распространила пресс-служба местной администрации.

Дим Назирович родился в 1966 году в селе Москово Учалинского района. После получения школьного образования освоил профессию тракториста в Верхнеуральском профессионально-техническом училище. Срочную службу проходил в разведывательном подразделении на территории Грузии. Вернувшись домой, создал семью — вместе с супругой они вырастили пятерых детей. На протяжении всей жизни работал по своей специальности.

В октябре 2024 года Сулейманов подписал контракт с Министерством обороны России и добровольно отправился в зону боевых действий. Он погиб в марте того же года при исполнении воинского долга.

Родственники характеризуют его как спокойного, доброго и отзывчивого человека. Двое из его сыновей в настоящее время несут службу в зоне СВО.

IT-специалист из Башкирии погиб в ходе СВО

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен