В Башкирии погиб отец пятерых детей, двое из которых сейчас воюют на СВО

23:00, 15 апр 2026

15 апреля в селе Рысакаево Белорецкого района Республики Башкортостан прошли похороны рядового Дима Сулейманова, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Информацию распространила пресс-служба местной администрации.

Дим Назирович родился в 1966 году в селе Москово Учалинского района. После получения школьного образования освоил профессию тракториста в Верхнеуральском профессионально-техническом училище. Срочную службу проходил в разведывательном подразделении на территории Грузии. Вернувшись домой, создал семью — вместе с супругой они вырастили пятерых детей. На протяжении всей жизни работал по своей специальности.

В октябре 2024 года Сулейманов подписал контракт с Министерством обороны России и добровольно отправился в зону боевых действий. Он погиб в марте того же года при исполнении воинского долга.

Родственники характеризуют его как спокойного, доброго и отзывчивого человека. Двое из его сыновей в настоящее время несут службу в зоне СВО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии