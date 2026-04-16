130 дней в тылу врага: старшина из Башкирии с позывным «Мулла» выживал без воды и света под носом у противника

22:13, 16 апр 2026

Житель башкирского посёлка Инзер с позывным «Мулла» на протяжении 130 суток находился в глубоком тылу украинских формирований на Запорожском направлении. Историю старшины рассказал военный корреспондент RT Влад Андрица.

53-летний многодетный отец начинал службу в 400-м артиллерийском полку на Луганском направлении. Впоследствии он был переведён в 70-й полк 42-й гвардейской дивизии, действующей в Запорожской области. За время боевых действий военнослужащий уничтожил семь FPV-дронов и один Mavic. Несмотря на полученное ранение, после курса восстановления он вернулся в строй.

Всё время нахождения в тылу «Мулла» был лишён электричества и водопровода. Продовольствие ему доставляли беспилотниками, из средств связи имелась лишь рация. Воду он собирал самостоятельно — дождевую, в канистру из-под топлива. От доставки воды дронами отказывался сам: слишком большой вес груза. Когда противник проходил в непосредственной близости, он держал в кармане гранату. Благодаря точной корректировке огня удавалось поражать позиции неприятеля и обеспечивать продвижение подразделений вперёд. Именно его действия сыграли ключевую роль в освобождении Малой Токмачки.

Приказ на выход поступил после длительного ожидания. К переходу «Мулла» готовился заранее: постепенно увеличивал физические нагрузки. Выдвинулся в туманный день, укрывшись антидроновым одеялом. По пути встречал беспилотники, в трёхстах метрах от него садилась тяжёлая «Баба-яга», лесополосы были заминированы.

У старшины пятеро детей и пятеро внуков. Его старший сын, окончив военный вуз, сейчас несёт службу на Донецком направлении.

«Считаю, наши жёны — герои. Моей супруге непросто — она ждёт звонка и от меня, и от сына каждый день», — сказал «Мулла».

Боец из Башкирии уничтожил четыре дрона ВСУ в ходе боевого выхода

Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин | RT на русском
Теги: спецоперация
