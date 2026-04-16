В Башкирию решила вернуться зима

22:18, 16 апр 2026

В Башкирии ожидается резкое ночное похолодание. По информации специалистов «Башгидрометцентра», начиная примерно с середины текущей недели в регион поступает воздух с северных широт, что привело к снижению температурных показателей. Прогноз охватывает ближайшие два дня — 17 и 18 апреля.

В пятницу, 17 апреля, в Башкирии будет без осадков. Ветер северо-восточный, в основном умеренный, однако ночью и утром на юго-востоке республики синоптики не исключают резких порывов. Ночные температуры опустятся от −1°C до −6°C, тогда как в дневные часы воздух прогреется лишь до +8°C...+13°C. В Уфе картина несколько иная: облачность переменная, осадков нет. Ночью в городе около 0°C, в центральных районах — до +4°C, днём ожидается потепление до +15°C...+17°C. Ветер южный и юго-западный, 2–7 м/с, с дневными порывами до 14 м/с.

В субботу, 18 апреля, дождей по-прежнему не прогнозируется. Ветер сохранится северо-восточным, умеренным, существенных порывов не ожидается. Ночью температура вновь уйдёт в минус — от −1°C до −6°C, в отдельных районах зафиксируют до +4°C. В светлое время суток воздух прогреется заметнее: от +11°C до +16°C.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии внезапно похолодает
Общество в Башкирии
В Башкирии внезапно похолодает
В Башкирии резко поменяется погода на неделе
Общество в Башкирии
В Башкирии резко поменяется погода на неделе
Башкирию ждёт потепление до +16°C: чего еще ожидать от погоды в последние дни марта
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт потепление до +16°C: чего еще ожидать от погоды в последние дни марта
В Башкирии потеплеет перед резким похолоданием
Общество в Башкирии
В Башкирии потеплеет перед резким похолоданием


