Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии выходные будут испорчены заморозками

21:59, 17 апр 2026

Метеорологи республиканского гидрометеорологического центра опубликовали прогноз погоды на выходные дни, 18–19 апреля. В Башкирии ожидается понижение температуры воздуха, вызванное притоком холодных масс из северных широт.

В субботу, 18 апреля, значительных осадков на большей части территории республики не прогнозируется. Исключением станут северные районы, где возможны кратковременные дожди. Ветер сохранится юго-западный, умеренный, местами порывистый. Ночью столбик термометра опустится до +1...+6°C, а в отдельных населённых пунктах — до −4°C. Днем воздух в центральных и южных районах прогреется до +12...+17°C, тогда как на севере республики будет значительно холоднее: не выше +7°C. В Уфе синоптики «Яндекс.Погоды» прогнозируют облачность, ночную и утреннюю температуру около +10°C, дневной максимум — до +16°C.

В воскресенье, 19 апреля, кратковременные дожди охватят отдельные районы Башкирии. Ветер подует юго-западный, умеренный. Температура ночью составит +2...+7°C с возможными заморозками до −3°C в ряде районов. Днём воздух прогреется до +12...+17°C, на севере — лишь до +7°C. По Уфе: дневная температура достигнет +15°C, ночная — около +10°C, погода преимущественно облачная.

По данным «Башгидрометцентра», в конце марта регион охватила аномальная жара, спровоцированная вторжением воздушных масс из среднеазиатских степей и пустынь. Тогда фиксировались температурные рекорды, а половодье началось раньше обычных сроков. Специалисты прогнозировали, что средняя апрельская температура превысит норму на 2°C — при климатическом показателе +4,9°C. Однако приток арктического воздуха скорректировал ситуацию.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен