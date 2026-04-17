В Башкирии выходные будут испорчены заморозками

21:59, 17 апр 2026

Метеорологи республиканского гидрометеорологического центра опубликовали прогноз погоды на выходные дни, 18–19 апреля. В Башкирии ожидается понижение температуры воздуха, вызванное притоком холодных масс из северных широт.

В субботу, 18 апреля, значительных осадков на большей части территории республики не прогнозируется. Исключением станут северные районы, где возможны кратковременные дожди. Ветер сохранится юго-западный, умеренный, местами порывистый. Ночью столбик термометра опустится до +1...+6°C, а в отдельных населённых пунктах — до −4°C. Днем воздух в центральных и южных районах прогреется до +12...+17°C, тогда как на севере республики будет значительно холоднее: не выше +7°C. В Уфе синоптики «Яндекс.Погоды» прогнозируют облачность, ночную и утреннюю температуру около +10°C, дневной максимум — до +16°C.

В воскресенье, 19 апреля, кратковременные дожди охватят отдельные районы Башкирии. Ветер подует юго-западный, умеренный. Температура ночью составит +2...+7°C с возможными заморозками до −3°C в ряде районов. Днём воздух прогреется до +12...+17°C, на севере — лишь до +7°C. По Уфе: дневная температура достигнет +15°C, ночная — около +10°C, погода преимущественно облачная.

По данным «Башгидрометцентра», в конце марта регион охватила аномальная жара, спровоцированная вторжением воздушных масс из среднеазиатских степей и пустынь. Тогда фиксировались температурные рекорды, а половодье началось раньше обычных сроков. Специалисты прогнозировали, что средняя апрельская температура превысит норму на 2°C — при климатическом показателе +4,9°C. Однако приток арктического воздуха скорректировал ситуацию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru