В Башкирию вернутся дожди

В Башкирию вернутся дожди

21:58, 18 апр 2026

Ближайшие дни в Башкирии принесут весенние контрасты: тёплые дни и холодные ночи с заморозками. Специалисты «Башгидрометцентра» предупреждают о кратковременных осадках и перепадах температур в период с 18 по 20 апреля.

Погода в Воскресенье, 19 апреля

В воскресенье по республике пройдут непродолжительные дожди, однако затронут они не все районы. Ветер сохранит южное и юго-западное направление, будет умеренным. Ночью термометры покажут от +2°C до +7°C, а в отдельных местах столбик опустится до −3°C. Днём воздух прогреется до +13...+18°C, хотя на севере региона будет ощутимо прохладнее — не более +8°C.

Погода в Понедельник, 20 апреля

В начале рабочей недели дождливая погода охватит уже всю территорию Башкирии — осадки ожидаются днем повсеместно. Ветер будет дуть в том же направлении: южном и юго-западном, с умеренной силой. Температура ночью вновь составит от +2°C до +7°C с локальными заморозками до −3°C. Дневные значения — от +13°C до +18°C, на севере — до +8°C.

Где ждать дождей

По данным сервиса «Яндекс.Погода», до вторника осадков не будет в Уфе, Ишимбае, Благовещенске и Чишмах. Дожди в Янауле, Нефтекамске и Агидели начались уже в субботу. В воскресенье осадки придут в Октябрьский, Дюртюли и Бирск. К понедельнику непогода доберётся до Стерлитамака, Салавата, Белорецка, Белебея, Сибая, Мелеуза, Учалов, Давлеканово, Приютово, Баймака и Межгорья.

Каким будет лето в Башкирии

«Башгидрометцентр» также дал долгосрочный прогноз. В июне и июле среднемесячные температуры превысят климатическую норму. Май, август и сентябрь ожидаются в пределах нормы или с небольшим отклонением в сторону тепла. Количество летних осадков в целом соответствует норме, однако в сентябре дождей будет больше обычного — за исключением северных и восточных районов республики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
