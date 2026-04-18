В Уфе на День Победы пройдёт парад, но шествия «Бессмертного полка» не будет

22:07, 18 апр 2026

Администрация Уфы опубликовала официальную программу мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы. Праздничные события охватят период с 20 апреля по 9 мая. Акция «Бессмертный полк» в городе в этом году проводиться не будет.

Торжества стартуют 20 апреля культурно-патриотической программой в парке «Патриот». Двадцать четвёртого апреля в библиотеках пройдёт «Диктант Победы», а 26 апреля на железнодорожном вокзале состоится акция «Книги о Победе — в дорогу!». Туда же прибудет «Паровоз Победы».

В сквере имени Ильича 29 апреля и 7 мая запланированы патриотические акции «Мы не забыли» и «На привале». Городской дворец культуры организует серию тематических вечеров, в том числе с высадкой деревьев. Мероприятия также пройдут в парках Победы, «Кашкадан», Демском, «Волна», в саду имени Аксакова, скверах Птицы и Памяти, на аллее Куприяновой и у Водонапорной башни.

Главные торжества развернутся 9 мая: возложение цветов к мемориалам, военный парад и концерт на площади перед Русским драматическим театром с 13:00 до 22:00.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Уфы