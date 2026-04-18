В Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Анваром Шариповым

22:15, 18 апр 2026

Накануне жители села Учалы проводили в последний путь 31-летнего Анвара Шарипова, контрактника, погибшего в ходе специальной военной операции. На церемонию прощания пришли сотни человек — односельчане, друзья, одноклассники, педагоги и ветераны боевых действий. Слова соболезнования семье военнослужащего выразил глава районной администрации Руслан Гилязетдинов.

Анвар Шарипов был уроженцем села Учалы. Здесь он окончил Башкирскую гимназию и впоследствии был призван на срочную службу. После начала специальной военной операции заключил контракт с Министерством обороны России.

В администрации Учалинского района отметили, что военнослужащий до конца исполнил воинский долг и останется в памяти земляков примером стойкости и мужества.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/uchalyraion