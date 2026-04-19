В Башкирии установится дождливая погода

22:03, 19 апр 2026

В Башкирии с 19 по 21 апреля прогнозируются периодические дожди при относительно тёплых дневных температурах, сообщают специалисты «Башгидрометцентра» и сервиса «Яндекс.Погода».

Начиная с 19 апреля в республику придут кратковременные осадки. Днём воздух прогреется до +18°C, однако ночью в горных, восточных и северных районах температура может опускаться до −4°C.

В понедельник, 20 апреля, осадки сохранятся в отдельных районах. Ветер сменится на южное и юго-восточное направление, местами с порывами. Ночью столбик термометра покажет от +1°C до +7°C, на востоке республики возможны заморозки до −4°C. Днём ожидается потепление до +13...+18°C.

Во вторник, 21 апреля, ночью пройдут дожди, которые днём ослабнут и сохранятся лишь в отдельных районах. Ветер юго-западный, умеренный, местами с сильными порывами. Температура ночью составит +3...+8°C. Днём в большинстве районов ожидается +11...+16°C, на севере — не выше +6°C.

В Уфе облачная погода продержится с ночи понедельника до утра вторника. Затем дождь вернётся к четвергу. До среды температура воздуха днём достигнет +18°C, после чего временно снизится до +8°C.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
