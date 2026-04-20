В Башкирии 21 апреля ожидаются дождь и порывы ветра до 17 м/с

21:59, 20 апр 2026

21 апреля в Башкирии прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями. Об этом сообщает «Башгидромет».

По данным регионального гидрометеоцентра, ветер будет юго-восточным с последующим переходом на юго-западное направление. Его скорость составит 7–12 м/с, однако в дневные часы возможны порывы до 17 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог вероятен туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Температура воздуха ночью по республике составит +3°C...+8°C, днем — +8°C...+13°C.

В Уфе метеорологи фиксируют аналогичную картину: облачность, кратковременные осадки, ветер той же скорости и направленности. Температура ночью — +5°C...+7°C, днём — +10°C...+12°C.

Уфимские спасатели в связи с прогнозируемым усилением ветра призвали горожан соблюдать меры предосторожности. Специалисты рекомендуют держаться на расстоянии от деревьев, рекламных конструкций, электроопор и иных неустойчивых объектов, а также не оставлять автомобили вблизи зданий из-за риска обрушения элементов кровли и фасадов. При обнаружении упавшего дерева или иной угрозы следует звонить в ЕДДС Уфы по номеру 279-90-00 или по телефону 112.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии объявили предупреждение из-за ухудшения погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии объявили предупреждение из-за ухудшения погоды
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
Общество в Башкирии
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
Порывистый ветер и туман: в Башкирии объявили неблагоприятный прогноз погоды
Общество в Башкирии
Порывистый ветер и туман: в Башкирии объявили неблагоприятный прогноз погоды


