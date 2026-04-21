В Башкирии — минус, снег и холодный фронт при почти майском календаре

22:29, 21 апр 2026

В Башкирию пришла непогода: с 21 по 23 апреля — заморозки, снег с дождём и ветер с порывами. Весна на календаре, зима за окном.

По данным «Башгидрометцентра», в среду ночью температура опустится до −4°C, днём едва дотянет до +10°C. На севере республики пойдёт снег с дождём. На остальной территории осадков почти не будет — только пронизывающий западный ветер с ночными порывами.

В четверг холод сдвинется на юг. Там дожди усилятся до умеренных, а порывы ветра станут сильнее. Ночью местами снова до −5°C — и это 23 апреля.

❗️ Небольшое потепление — всего на 2—3°C — синоптики обещают лишь к концу недели. Дожди при этом никуда не денутся.

Зато лето обещают тёплым: июнь и июль — выше климатической нормы. Август выйдет дождливее обычного — кроме северных и восточных районов. Май, сентябрь — в пределах нормы.

Пока же — куртки, зонты и терпение.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
