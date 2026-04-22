В Башкирии до конца недели сохранится холодная и дождливая погода

22:19, 22 апр 2026

В Башкирию, кажется, вернулась зима. Дожди, снег ночью и гололедица — синоптики «Башгидрометцентра» не обещают улучшений до выходных.

23 апреля ночью температура опустится до 0°C...+5°C, а при прояснениях — до −5°C. Днём потеплеет до +8°C...+13°C, но без зонта не обойтись: ожидаются полноценные дожди. После полудня в отдельных районах возможны сильные порывы юго-западного ветра.

24 апреля картина схожая. Ночью снова 0°C...+5°C с риском заморозков до −5°C. Днём — до +7°C...+12°C. В горных районах к дождю примешается снег.

Потепление на 2—3°C синоптики обещают лишь к концу недели. Дожди при этом не прекратятся.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Эльдар Валидов / t.me/validov_es