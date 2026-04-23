В Уфе умер ветеран ВОВ и Почётный гражданин города Аркадий Крыласов

21:41, 23 апр 2026

В Уфе скончался ветеран Великой Отечественной войны и Почётный гражданин города Аркадий Крыласов. Ему было 99 лет.

Крыласов ушёл на войну в 17 лет — в октябре 1944 года. После военно-морской школы в Энгельсе попал в латвийский Вентспилс, воевал с немцами на Балтийском флоте. Больше семи лет командовал отделением машинистов на боевом корабле «Малый охотник».

Вернувшись с флота, он не стал искать лёгкой жизни: 35 лет проработал машинистом, слесарем и фрезеровщиком на ЛДПС «Черкассы».

По данным пресс-службы Горсовета, звание Почётного гражданина Уфы Крыласову присвоили в феврале прошлого года — за несколько месяцев до столетия.

Прощание пройдёт завтра, 24 апреля, в 11:00 во дворе дома по адресу: улица Максима Рыльского, 9/2.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Горсовет Уфы