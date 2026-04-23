Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию бьёт ночными заморозками

21:47, 23 апр 2026

В Башкирии пройдут ледяные дожди, а ночью грянут заморозки — и так до конца недели. Синоптики «Башгидрометцентра» предупреждают: разброс между дневной и ночной температурой достигнет 17 градусов.

В пятницу ночью столбик термометра опустится до −5°C при прояснениях, днём — поднимется до +12°C. В горных и северных районах к дождю добавится снег. В субботу картина та же: ночью до −5°C, днём до +12°C, осадки не прекратятся.

Единственная хорошая новость — мокрого снега в субботу уже не ожидается.

По данным «Яндекс.Погоды», Уфу дожди накроют до воскресенья. Передышка наступит в понедельник, 27 апреля: +17°C, временнами выглянет солнце. Потом снова чередование холода и тепла.

Май синоптики обещают около нормы — +11...+14°C. Только на юге республики осадков может оказаться меньше обычного. Апрель явно решил напоследок не церемониться.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен