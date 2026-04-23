Башкирию бьёт ночными заморозками

21:47, 23 апр 2026

В Башкирии пройдут ледяные дожди, а ночью грянут заморозки — и так до конца недели. Синоптики «Башгидрометцентра» предупреждают: разброс между дневной и ночной температурой достигнет 17 градусов.

В пятницу ночью столбик термометра опустится до −5°C при прояснениях, днём — поднимется до +12°C. В горных и северных районах к дождю добавится снег. В субботу картина та же: ночью до −5°C, днём до +12°C, осадки не прекратятся.

Единственная хорошая новость — мокрого снега в субботу уже не ожидается.

По данным «Яндекс.Погоды», Уфу дожди накроют до воскресенья. Передышка наступит в понедельник, 27 апреля: +17°C, временнами выглянет солнце. Потом снова чередование холода и тепла.

Май синоптики обещают около нормы — +11...+14°C. Только на юге республики осадков может оказаться меньше обычного. Апрель явно решил напоследок не церемониться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru