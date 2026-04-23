Белорецк простился с Александром Елисеевым, погибшим на СВО
21:55, 23 апр 2026
27-летний Александр Елисеев из Белорецка погиб в ходе специальной военной операции. Проститься с ним земляки пришли сегодня — в 12:30 на Аллею Героев.
Елисеев с детства рос в Белорецке, отучившись 4 класса, он перешел в вечернюю школу — и с 16 лет работал на разных предприятиях. Срочную службу не проходил.
Когда началась СВО, он сам добивался отправки на фронт. С первого раза не взяли — попробовал снова. В декабре 2024 года подписал контракт с Минобороны. Служил стрелком-помощником гранатометчика.
О его гибели стало известно в апреле. Ему было 27 лет.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
