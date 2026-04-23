Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
Белорецк простился с Александром Елисеевым, погибшим на СВО

21:55, 23 апр 2026

27-летний Александр Елисеев из Белорецка погиб в ходе специальной военной операции. Проститься с ним земляки пришли сегодня — в 12:30 на Аллею Героев.

Елисеев с детства рос в Белорецке, отучившись 4 класса, он перешел в вечернюю школу — и с 16 лет работал на разных предприятиях. Срочную службу не проходил.

Когда началась СВО, он сам добивался отправки на фронт. С первого раза не взяли — попробовал снова. В декабре 2024 года подписал контракт с Минобороны. Служил стрелком-помощником гранатометчика.

О его гибели стало известно в апреле. Ему было 27 лет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Анваром Шариповым

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен