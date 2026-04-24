В Башкирии конец апреля преподнесет неприятный сюрприз

22:29, 24 апр 2026

В Башкирии до конца апреля установится аномально холодная для этого времени погода. Днём — не выше +13°C, ночью — мокрый снег и ледяной дождь с заморозками до −5°C.

По данным «Башгидрометцентра», в субботу, 25 апреля, север республики накроют смешанные осадки. Ветер южный, умеренный, но с сильными порывами. Ночью — от 0°C до +5°C, при прояснениях может опуститься до −5°C. Днём потеплеет до +7...+12°C.

В воскресенье, 26 апреля, картина та же: ночью снег с дождём, днём небо начнёт проясняться. Температура — от 0°C ночью до +13°C днём.

Самый тёплый день ближайшей недели — понедельник, 27 апреля. По данным «Яндекс.Погоды», в Уфе столбик термометра поднимется до +16°C. Уже во вторник снова откатится до +10°C.

Майские праздники тоже не обещают тепла. С 1 по 3 мая в Уфе — дожди и нестабильное потепление до +13...+15°C. Исключение — юг Башкирии: там осадков будет меньше обычного.

В целом май по температуре уложится в норму или чуть превысит её. Нормальные значения для месяца — +11...+14°C. Утешение скромное, но хоть какое-то.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru