В Башкирии простились с добровольцем Наилем Ишкуловым, погибшим в зоне СВО

21:54, 25 апр 2026

24 апреля в селе Ишля Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с Наилём Ишкуловым — добровольцем, погибшим в ходе специальной военной операции. Информацию об этом распространила местная администрация.

Ишкулов родился в 1976 году в том же селе, где и окончил школу. Трудовой путь он связал со строительной отраслью: устроился в компанию в Межгорье, где освоил профессию электрогазосварщика и проработал практически всю жизнь.

В мае 2023 года Наиль Ражапович заключил контракт с Министерством обороны и в качестве добровольца отправился в зону боевых действий. На передовой он занимал должность командира отделения в штурмовом подразделении. Гибель мужчины наступила в январе 2024 года во время выполнения боевой задачи.

По словам представителей местной власти, Ишкулов был отзывчивым, общительным и трудолюбивым человеком, заботливым отцом и дедушкой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района