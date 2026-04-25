Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с добровольцем Наилем Ишкуловым, погибшим в зоне СВО

21:54, 25 апр 2026

24 апреля в селе Ишля Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с Наилём Ишкуловым — добровольцем, погибшим в ходе специальной военной операции. Информацию об этом распространила местная администрация.

Ишкулов родился в 1976 году в том же селе, где и окончил школу. Трудовой путь он связал со строительной отраслью: устроился в компанию в Межгорье, где освоил профессию электрогазосварщика и проработал практически всю жизнь.

В мае 2023 года Наиль Ражапович заключил контракт с Министерством обороны и в качестве добровольца отправился в зону боевых действий. На передовой он занимал должность командира отделения в штурмовом подразделении. Гибель мужчины наступила в январе 2024 года во время выполнения боевой задачи.

По словам представителей местной власти, Ишкулов был отзывчивым, общительным и трудолюбивым человеком, заботливым отцом и дедушкой.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен