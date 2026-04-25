В Башкирии простились с добровольцем Наилем Ишкуловым, погибшим в зоне СВО
21:54, 25 апр 2026
24 апреля в селе Ишля Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с Наилём Ишкуловым — добровольцем, погибшим в ходе специальной военной операции. Информацию об этом распространила местная администрация.
Ишкулов родился в 1976 году в том же селе, где и окончил школу. Трудовой путь он связал со строительной отраслью: устроился в компанию в Межгорье, где освоил профессию электрогазосварщика и проработал практически всю жизнь.
В мае 2023 года Наиль Ражапович заключил контракт с Министерством обороны и в качестве добровольца отправился в зону боевых действий. На передовой он занимал должность командира отделения в штурмовом подразделении. Гибель мужчины наступила в январе 2024 года во время выполнения боевой задачи.
По словам представителей местной власти, Ишкулов был отзывчивым, общительным и трудолюбивым человеком, заботливым отцом и дедушкой.
