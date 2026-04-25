Башкирию окружают снег и морозы

22:13, 25 апр 2026

Региональная метеорологическая служба «Башгидромет» опубликовала трёхдневный прогноз погоды для Республики Башкортостан. По данным синоптиков, в конце апреля 2026 года в регионе установится нетипичная для весны погода с признаками зимы.

В ночь с 25 на 26 апреля в северных районах республики ожидается небольшой снег, в прочих территориях — кратковременные дожди. Ветер южного и юго-западного направления, умеренный, с порывами до сильного. Температура ночью составит от 0 до +5 °C, а при прояснениях в отдельных местах возможно понижение до −5 °C. Днём воздух прогреется до +8...+13 °C.

Следующей ночью, 27 апреля, осадки не прогнозируются, однако днем в ряде районов возможен небольшой дождь. Ветер сохранится того же направления. Ночные значения температуры — от 0 до +5 °C, местами до −5 °C, дневные — от +12 до +17 °C.

Для Уфы синоптики дают более благоприятный прогноз. В воскресенье ожидается потепление до +12 °C. Умеренный юго-восточный ветер принесёт кратковременные осадки, которые к середине дня прекратятся. Затем погода начнёт улучшаться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru