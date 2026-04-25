Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию окружают снег и морозы

22:13, 25 апр 2026

Региональная метеорологическая служба «Башгидромет» опубликовала трёхдневный прогноз погоды для Республики Башкортостан. По данным синоптиков, в конце апреля 2026 года в регионе установится нетипичная для весны погода с признаками зимы.

В ночь с 25 на 26 апреля в северных районах республики ожидается небольшой снег, в прочих территориях — кратковременные дожди. Ветер южного и юго-западного направления, умеренный, с порывами до сильного. Температура ночью составит от 0 до +5 °C, а при прояснениях в отдельных местах возможно понижение до −5 °C. Днём воздух прогреется до +8...+13 °C.

Следующей ночью, 27 апреля, осадки не прогнозируются, однако днем в ряде районов возможен небольшой дождь. Ветер сохранится того же направления. Ночные значения температуры — от 0 до +5 °C, местами до −5 °C, дневные — от +12 до +17 °C.

Для Уфы синоптики дают более благоприятный прогноз. В воскресенье ожидается потепление до +12 °C. Умеренный юго-восточный ветер принесёт кратковременные осадки, которые к середине дня прекратятся. Затем погода начнёт улучшаться.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии установится дождливая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии установится дождливая погода
В Башкирии объявили предупреждение из-за ухудшения погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии объявили предупреждение из-за ухудшения погоды
Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Башкирии: будет неприятно
Общество в Башкирии
Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Башкирии: будет неприятно
В Башкирии прогнозируется ненастная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется ненастная погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен