«Я была парализована ужасом»: бывшая жена оправданного по делу о педофилии мужчины рассказала свою версию событий

21:36, 26 апр 2026

История жителя башкирского Стерлитамака Дениса Голова, которого суд первой инстанции приговорил к 12,5 годам лишения свободы по делу о педофилии, а Верховный суд России впоследствии полностью оправдал, получила новое развитие. Бывшая супруга осуждённого Светлана, чьё заявление в правоохранительные органы стало отправной точкой уголовного преследования, прервала молчание и изложила свою версию событий. Об этом она рассказала изданию «КП-Петербург».

Как развивались события

Денис и Светлана вступили в брак в 2010-х годах. К моменту регистрации отношений у женщины уже был сын от предыдущих отношений. Позднее в семье появилась дочь Мария. В 2019 году супруги вместе с детьми переехали из Башкирии в Санкт-Петербург — мать Дениса оформила для них квартиру в ипотеку. Однако семейная жизнь вскоре дала трещину. По словам самого Голова, жена настаивала на переоформлении жилья на своё имя, а когда он вместе с дочерью улетел к своей матери, подала заявление о похищении ребёнка.

В ноябре 2022 года, по версии обвинения, в ванной комнате произошёл инцидент: Светлана зафиксировала на видео момент, когда, по её словам, муж находился в ванне с четырёхлетней дочерью. По версии защиты, запись началась ещё из коридора, а после съёмки женщина спокойно занялась домашними делами — мыла посуду. Заявление в полицию появилось лишь спустя несколько недель, в период, когда, по утверждению адвоката Голова, в семье шёл активный раздел имущества. После задержания мужчина провёл длительное время в следственном изоляторе.

Суд первой инстанции признал Дениса виновным и назначил ему наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Однако осуждённый последовательно оспаривал приговор, направляя жалобы в различные инстанции. 4 марта текущего года Верховный суд России вынес оправдательный приговор.

Что говорит Светлана

Бывшая супруга Голова категорически не согласна с трактовкой событий, которую представляет освобождённый мужчина. В частности, она отвергает его утверждение о том, что после съёмки в ванной она невозмутимо продолжила домашние дела.

— Я была парализована ужасом и не хотела скандалить, чтобы ребёнок не запомнил эту сцену. Я просто потребовала, чтобы дочка вышла из ванной, — пояснила женщина в разговоре с журналистами.

По её словам, ребёнок воспринимал происходящее как обычную игру, однако впоследствии при опросе экспертом в ходе следствия подтвердил факт систематического повторения подобных ситуаций. Решение обратиться в правоохранительные органы Светлана объясняет тем, что муж, по её словам, тайно забрал дочь и уехал в неизвестном направлении. Последовавшее расследование она описывает как период, который превратил её жизнь и жизнь детей в настоящее испытание.

Оправдательный приговор Верховного суда стал для неё полной неожиданностью. Светлана также заявила, что бывший муж, по её наблюдениям, следит за детьми. Высказывания Голова она назвала вымыслом и предложила ему публично показать имеющиеся у него видеозаписи. По её мнению, любой непредвзятый зритель увидел бы на них нечто недопустимое. Завершая своё обращение, женщина адресовала слова непосредственно бывшему мужу, указав, что дочь когда-нибудь вырастет и сама задаст ему вопрос о произошедшем.

Позиция адвоката

Юрист Светланы Николь Геращенко в свою очередь подвергла критике выводы суда. По её словам, судебное решение не опровергло сам факт совместного нахождения отца и ребёнка в ванной без одежды и наличия физического контакта между ними. Кроме того, по мнению адвоката, суд не принял во внимание слова матери о том, что дочь провела в ванной значительно больше времени, чем зафиксировано на записи, а также оставил без надлежащей оценки ряд противоречий в показаниях самого Голова.

— На кадрах видео нет ни единого признака того, что появление дочери стало для него неожиданностью, или каких-либо попыток остановить её, — заявила Геращенко.

Адвокат и её подзащитная намерены направить жалобы на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а также в Генеральную прокуратуру и Верховный суд России. По их убеждению, вынесенный оправдательный приговор может сформировать опасный прецедент, существенно осложняющий доказывание вины по аналогичным делам при отсутствии прямых и однозначных улик.

На сегодняшний день Денис Голов находится на свободе, однако общение с детьми ему ограничено. Светлана проживает в квартире его матери. Сам Голов заявил о намерении добиться выселения бывшей жены, лишения её родительских прав, возвращения детей и привлечения её к ответственности за клевету.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «КП-Петербург»