В Башкирии 27 апреля прогнозируется усиление ветра до 20 м/с
21:55, 26 апр 2026
Порывистый ветер придёт в Башкирию уже в понедельник. По данным пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, 27 апреля в ряде районов региона скорость южного ветра достигнет 15–20 м/с.
Существенных осадков не ожидается — облачность будет переменной. На западе республики днём возможен кратковременный дождь.
Температура ночью составит от +1 до +6°C, на юго-востоке до −4°C, днём — от +12 до +17°C. Ранним утром на отдельных участках дорог сохранится дымка с видимостью 1–2 км.
Автор: Семен Подгорный
