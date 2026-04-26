Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии 27 апреля прогнозируется усиление ветра до 20 м/с

21:55, 26 апр 2026

Порывистый ветер придёт в Башкирию уже в понедельник. По данным пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, 27 апреля в ряде районов региона скорость южного ветра достигнет 15–20 м/с.

Существенных осадков не ожидается — облачность будет переменной. На западе республики днём возможен кратковременный дождь.

Температура ночью составит от +1 до +6°C, на юго-востоке до −4°C, днём — от +12 до +17°C. Ранним утром на отдельных участках дорог сохранится дымка с видимостью 1–2 км.

Автор: Семен Подгорный
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен