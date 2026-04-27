В Уфе скончалась врач Райля Файзуллина, отдавшая 50 лет детской медицине

21:25, 27 апр 2026

В Уфе скончалась Райля Габдулловна Файзуллина. Врач с более чем полувековым стажем ушла из жизни на 82-м году. О смерти специалиста сообщила Республиканская детская клиническая больница города.

Файзуллина пришла в РДКБ сразу после окончания медицинского института в 1973 году — сначала интерном, затем врачом-реаниматологом в реанимационном отделении. В 1981 году её назначили заведующей 3-м пульмонологическим отделением, которое в 2000 году было преобразовано в аллергологическое. С 1979 по 1981 год она избиралась председателем профсоюзного комитета больницы.

Файзуллина имела квалификацию врача высшей категории, была удостоена звания отличника здравоохранения Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также носила звание почётного доктора РДКБ. В больнице отметили, что она умела найти подход к каждому маленькому пациенту и многие годы выступала наставником для молодых коллег. Её работа была отмечена наградами и благодарностями Министерства здравоохранения РФ.

В больнице назвали её человеком, который с детства знал цену жизни: Файзуллина была ребёнком военного времени.

Автор: Семен Подгорный

Фото: РДКБ Уфы | ВК